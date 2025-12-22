  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

Mersin'de korkunç saldırı:12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurduğu anlar görüntülere yansıdı...

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!
Yayınlanma:

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

Mersin'de korkunç saldırı:12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurduğu anlar görüntülere yansıdı...

Mersin'de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

AA'da yer alan habere göre ilçede Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

Mersin'de korkunç saldırı: Ortaokul öğrencisi av tüfeğiyle müdürü böyle vurdu!

HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, öğrenciyi gözaltına aldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

O ANLAR GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Öte yandan okul müdürünün vurulma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun gelerek tüfekle ateş açıp müdürü vurduğu anlar yer aldı.

Ümit Dikbayır'dan olay sözler: Meclis'te yeteri kadar terörist varÜmit Dikbayır'dan olay sözler: Meclis'te yeteri kadar terörist var

'Uyuşturucu' soruşturmasında son dakika: Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi'Uyuşturucu' soruşturmasında son dakika: Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi

Rusya'da büyük patlama: Putin'in kilit komutanına suikast!Rusya'da büyük patlama: Putin'in kilit komutanına suikast!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki özel mesajlar deşifre oldu: O, sözler dava dosyasına girdi!
Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki özel mesajlar deşifre oldu: O, sözler dava dosyasına girdi!
Mustafa Varank CHP'yi bombaladı: Mezar başında rakı içilmeyeceğini bilmiyor musunuz?
Mustafa Varank CHP'yi bombaladı: Mezar başında rakı içilmeyeceğini bilmiyor musunuz?
Ümit Dikbayır'dan olay sözler: Meclis'te yeteri kadar terörist var
Ümit Dikbayır'dan olay sözler: Meclis'te yeteri kadar terörist var
'Uyuşturucu' soruşturmasında son dakika: Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi
'Uyuşturucu' soruşturmasında son dakika: Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi
Dar ve sabit gelirli 2026'da güçlenecek: 22 Aralık 2025 Pazartesi, güncel gazete manşetleri...
Dar ve sabit gelirli 2026'da güçlenecek: 22 Aralık 2025 Pazartesi, güncel gazete manşetleri...
Bakan Güler müjdeyi verdi: Askerleri sevindirecek düzenleme yolda!
Bakan Güler müjdeyi verdi: Askerleri sevindirecek düzenleme yolda!
Çağlayan Adliyesi karıştı: Martı TAG sürücüleri ve taksiciler birbirine girdi!
Çağlayan Adliyesi karıştı: Martı TAG sürücüleri ve taksiciler birbirine girdi!