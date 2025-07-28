Memurların zam talepleri belli oldu: İşte oranlar...

Bakan Işıkhan, 2023 yılı Ağustos ayında, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Süreçte uzlaşı ve sosyal diyalog ilkeleriyle hareket eden sendika başkanlarına teşekkür eden Işıkhan, bu görüşmelerde hizmet kollarına ve kamu görevlilerinin geneline yönelik birçok kazanım elde edildiğini kaydetti.Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bunları özetleyecek olursak, enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaşmış olup, böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk. Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesini sağladık.