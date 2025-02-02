Mehmet Şimşek'ten ekonomiye ilişkin açıklama: Maliye politikası 2025 yılında daha sıkı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin yayına katılarak yaptığı açıklamada ekonomiye dair çok önemli açıklamalarda bulunarak 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da daha sıkı maliye politikası uygulayacaklarını açıkladı.

1 7 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı mayıs ayından itibaren uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını aldıklarını belirterek, 2024 yılının dış kırılganlıkların azaltıldığı, dayanıklılığın artırıldığı, makrofinansal istikrarın güçlendirildiği bir yıl olduğunu söyledi. 2 7 Programı başarıyla uygulayarak, ödemeler dengesi riski ve enflasyonun kontrolden çıkma riskini ortadan kaldırdıklarını kaydeden Şimşek, "2025 yılında ise; kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceği belirterek, "Para politikasını desteklemek için mali disiplini güçlendirecek ve arz yönlü politikaları devreye alacağız." ifadesini kullandı. 3 7 "MALİYE POLİTİKASI DAHA SIKI OLACAK" 2025 yılında maliye politikasının daha sıkı olacağını vurgulayan Şimşek, "2025 yılı, yeni vergi düzenlemelerinden daha çok kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz. Etkin tahsilat ve denetim performansıyla bütçe açığını düşürmeye devam edeceğiz" dedi. 4 7 "REFORMLARA HIZ KAZANDIRACAĞIZ" Bakan Şimşek, "Program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek, ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceğiz." dedi. 5 7 KAMU İHALE REFORMUNDA SONA YAKLAŞILDI Şimşek, kamu alımları tarafında Kamu İhale Reformuna ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığını ve partinin yetkili organlarına iletildiğini açıkladı. 2025 yılında Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışın tamamlanacağını belirten Şimşek, makro finansal istikrarın güçlenmesiyle ülke risk priminin (CDS) düşmeye devam edeceğini dile getirdi. 6 7 "GELİR DAĞILIMI İYİLEŞİYOR" Enflasyonun kontrol altına alındığını kaydeden Şimşek, "Uyguladığımız ekonomi programı sayesinde gelir dağılımındaki bozulmayı gidermeye başladık. Enflasyondaki düşüşün devamıyla, vatandaşlarımızın alım gücü daha da artacak ve gelir dağılımındaki bozulma düzelmeye devam edecek." şeklinde konuştu. 7 7 "EKONOMİK AKTİVİTENİN TOPARLANMASINI BEKLİYORUZ" Şimşek, "Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, 2025’in ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz. 2025 yılında küresel büyümenin, ticaretin, finansal koşulların ve emtia fiyatlarının ekonomimiz açısından daha destekleyici olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.



