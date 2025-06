Marmaray'daki darp olayı: Hakikat ortaya çıktı, troller ters köşe oldu!

Olayları bağlamından kopararak yalnızca birkaç saniyelik görüntülere bakarak hüküm vermek; kişileri etiketlemek, hedef göstermek ve dijital linç başlatmak çok kolay. Ve neredeyse bir linç ayinine dönüşmüş durumda.

Oysa bir insanı mahkûm etmek için 30 saniye yetmez. Gerçekleri anlamak için zamana, sabra ve sorgulamaya ihtiyaç var.

Bugün herkesin cebinde bir kamera, elinde bir mikrofon var. Hepimiz birer “vatandaş gazeteci”yiz.

Bilgiyi yalnızca üretmek değil, tüketmek de dikkat ister. Her video, her fotoğraf, her iddia sorgulanmadan paylaşılırsa, başka hayatları yerle bir edebilir.

İşte bu noktada medya okuryazarlığı devreye giriyor. Görüntünün kim tarafından, hangi koşullarda, ne zaman çekildiğini sorgulamak artık bir erdem değil, zorunluluktur. Çünkü bizim saniyeler içinde verdiğimiz bir 'retweet', birinin yıllarca taşıyacağı bir damgaya dönüşebilir.