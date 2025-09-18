Manşetler
Haber Arşivi
Finans
Güncel
Son Dakika
Gündem
Magazin
İstanbul
23 °C
24
15:00
Son dakika! TBMM'de hareketli dakikalar:Terörsüz Türkiye komisyonunda, DEM Parti salonu terk etti!
13:40
İlber Ortaylı'dan “Kudüs bizimdir” diyen Netanyahu'ya tokat gibi cevap: Zaten adam cahil
13:27
Kız yurdunda akıl almaz sapıklık! Skandal görüntüler: Tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı!
13:09
Köy evinde çifte cinayet: Yaşlı karı-koca evlerinde ölü bulundu!
13:06
ORC araştırma şirketinden çarpıcı anket sonucu! CHP'li seçmen Gürsel Tekin'in İstanbul il başkanı olmasına nasıl bakıyor!
12:58
Seçim Kurulu'ndan son dakika haberi: CHP'nin Kurultay iptal talebi reddedildi!
12:45
Başkomiser evinde karısı ile yakaladığı askeri personeli öldürdü: Kadın yaşananları an be an anlattı
12:12
Kabine'ye yeni bakanlık kuruluyor: Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı!
12:02
Sipariş götürdüğü kadının evine girmişti: Serbest bırakılan kuryenin ifadesi dikkat çekti!
11:51
Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu: Tahliye edilen gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor!
Günün tüm
haberleri
Anasayfa
Gündem
Kudüs'te ferman Gazze'de tapu bizde: 18 Eylül 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri
Kudüs'te ferman Gazze'de tapu bizde: 18 Eylül 2025 Perşembe güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
18 Eylül 2025 09:29
Kudüs'te ferman Gazze'de tapu bizde! 18 Eylül 2025 Perşembe, gündeme dair merak edilen, gazete manşetleri...
1
28
2
28
3
28
4
28
5
28
6
28
7
28
8
28
9
28
10
28
11
28
12
28
13
28
14
28
15
28
16
28
17
28
18
28
19
28
20
28
21
28
22
28
23
28
24
28
25
28
26
28
27
28
28
28
HABERE
YORUM KAT
Haberler
Son Haberler
Manşetler
Finans
Güncel
Gündem
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Yerel
Eğitim
Teknoloji
Din
İç Haberler
Film ve Dizi
Sağlık
Siyaset
Çalışma Hayatı
Yemek Tarifleri
Ne, Nedir
Dream Interpretation
Tiktok Gündem
Biyografi
Hava Durumu
Hayat ve Yaşam
Diğer İçerikler
Foto Galeri
Web Tv
Yazarlar
Gazete Manşetleri
Kurumsal
Künye
İletişim
Hakkımızda
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Geliştiriciler İçin