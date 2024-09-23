Konut alacaklar çok dikkat edin! Dolandırıcıların bu yöntemi pes dedirtti

Firma tarafından yapılan reklamlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ömez, "Tanıtımlara dikkat ettiğimizde, konut yapılacağı iddia edilen taşınmazların en son metro istasyonlarına kilometrelerce uzaklıkta ve tarla vasfında olduğu anlaşılmaktadır." Satış ofisinde sadece bir sözleşmeye dayanarak işlem yapılabilir, ancak bazı durumlarda hisse tapusu verebileceklerini söylüyorlar.



Benzer şekilde işlem yapan bazı yükleniciler iyi niyetli ve sözlerini yerine getirebilir. Bununla birlikte, kötü niyetli kişiler de bu gruba zarar vermektedir.ifadelerini kullandı.



TUK0NFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, konut satın alacak vatandaşlar için önerilerde bulunurken, "Vatandaşlarımızın zor koşullar altında sahip oldukları birikimlerini art niyetli kişilere kaptırmamaları, dolandırılıp konut mağduru olmamaları için konut satın almadan önce aşağıdaki önlemleri almalarını önermekteyim.