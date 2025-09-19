  1. Anasayfa
Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu
Yaz aylarının son günlerini yaşadığımız soğukların iyice düşmesi ile kış aylarını iyice hissetmeye başladığımız bu günlerde Meteoroloji sıcaklıkların önemli derecede düşeceği, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgarların ve sağanak yağışların etkili olacağını duyurarak dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak sıcaklıklar ne kadar olacak?
Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Pazrçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Az bulutlu

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli, yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin, batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Güney Ege, Batı Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtına; Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusu 6 ila 8, akşam saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Doğu Karadeniz yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta Ege yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, açıkları kuzeydoğudan 6 ila 8 yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 1,50 m, Görüş: İyi.

