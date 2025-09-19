Kış ayı geldi çattı, soğuklar başladı! Soğuk havalara dikkat! 19 Eylül 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına; Güney Ege, Batı Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtına; Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusu 6 ila 8, akşam saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Doğu Karadeniz yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta Ege yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, açıkları kuzeydoğudan 6 ila 8 yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 1,50 m, Görüş: İyi.