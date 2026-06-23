Altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında sert düşüş devam ediyor! Küresel merkez bankalarının, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, faiz artırım baskılarını sürdüreceği beklentisi değerli metallerde sert satışları beraberinde getirdi. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

1 7 Küresel merkez bankalarının, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, faiz artırım baskılarını sürdüreceği beklentisi değerli metallerde sert satışları beraberinde getirdi. Deutsche Bank tüm bu gelişmeler ışığında altın tahminlerini sert düşürürken bir başka finans devi Morgan Stanley ise uyarıda bulundu. 2 7 Küresel piyasalarda artan faiz baskısı, değerli metaller üzerinde aşağı yönlü bir grafik çiziyor. Spot altın, gün içinde yüzde 1,5’e varan bir kayıpla 4.131 dolar seviyesine kadar geriledi. Ardından gelen hafif toparlanmayla birlikte şu sıralarda yüzde 1,26 ekside, 4.138,42 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın, yüzde 1,24 değer kaybıyla 6.184,60 TL seviyesine çekildi. 3 7 Gümüş cephesinde de kayıplar daha derin hissediliyor. Ons gümüş, yüzde 3’ü aşan düşüşle 62,74 doları test etmesinin ardından, şu dakikalarda yüzde 2,9 azalışla 63,16 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Gram gümüş ise 94,42 TL seviyesinden alıcı buluyor. 4 7 "GÜÇLÜ DOLAR, DEĞERLİ METALLERİ BASKILIYOR" Uzmanlar, altının bu hafta düşük petrol fiyatlarından sınırlı bir destek aldığını ve faiz artışı beklentileriyle güçlenen dolar endeksinin, değerli metaller üzerindeki baskın baskı unsuru olmaya devam ettiğini belirtti. Uzmanlar ayrıca 4 bin dolar seviyesinin kırılması halinde sert düşüşün gelebileceğini de ifade etti. 5 7 ALTIN PİYASASINDA SON DURUM 6 7 DEUTSCHE BANK YIL SONU TAHMİNİNİ YÜZDE 20 DÜŞÜRDÜ Deutsche Bank, altın fiyatının üçüncü çeyrekte ons başına 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.800 dolara yükseleceğini öngördü. Banka araştırma analisti Michael Hsueh, Bloomberg News'a altının üçüncü çeyrekte ons başına 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.800 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı. Önceki tahminlere kıyasla sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 17 düşüşe karşılık gelen bu hedefler, mevcut yaklaşık 4.140 dolar seviyesinden bir miktar yükseliş öngörmeye devam ediyor. 7 7 Bir diğer finans devi Morgan Stanley'in yayınladığı raporda ETF girişlerinde anlamlı bir toparlanma olmazsa, altının 2026'nın ikinci yarısında ons başına 5.200 dolarlık yükseliş hedefine ulaşmakta zorlanacağı belirtildi.



