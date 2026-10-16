Kara para soruşturmasında yeni gelişme: Murat Ağırel dahil 6 şüpheli gözaltında!

Son dakika...Kara para aklama iddialarına ilişkin Murat Ağırel, Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Volkan Aslanbaş ve Cavid Tanrah Artuner hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi.

6 GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan TBMM 28’inci Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği öğrenildi.

Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alındı.

GAZETECİ MURAT AĞIREL GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen Ağırel'e "mal varlığı değerlerini aklama" suçu yöneltiliyor.

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Konuya ilişkin Başsavcılık'tan açıklama yapılması bekleniyor.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Ağırel, sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine “şüpheli” sıfatıyla ifade vermişti.

Ağırel için imza atma şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı. Başsavcılık itiraz edince Sulh Ceza Hâkimliği, ev hapsine hükmetmişti vermişti.

Kaynak: Haber7

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