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Kaan'ın gol sevincine bazı taraftardan tepki: Sanki gruptan çıktık!

A Milli Takım'ın ABD'yi 3-2 yendiği maçta Kaan Ayhan'ın 90+8'de attığı gol sonrası yedek kulübesinde yaşanan büyük sevinç tartışma yarattı.

Kaan'ın gol sevincine bazı taraftardan tepki: Sanki gruptan çıktık!
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Kaan'ın gol sevincine bazı taraftardan tepki: Sanki gruptan çıktık!

A Milli Takım'ın ABD'yi 3-2 yendiği maçta Kaan Ayhan'ın 90+8'de attığı gol sonrası yedek kulübesinde yaşanan büyük sevinç tartışma yarattı. Türkiye'nin turnuvaya daha önce veda etmiş olması nedeniyle bazı taraftarlar bu sevince tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek turnuvayı 3 puanla tamamladı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren gol, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

Kaan'ın gol sevincine bazı taraftardan tepki: Sanki gruptan çıktık!

YEDEK KULÜBESİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kaan Ayhan'ın son dakikada attığı golün ardından A Milli Takım yedek kulübesinde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular ve teknik heyetin gol sonrası sahaya doğru koşarak sevinç yaşaması dikkat çekti.

Kaan'ın gol sevincine bazı taraftardan tepki: Sanki gruptan çıktık!

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Ancak Türkiye'nin Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından matematiksel olarak Dünya Kupası'na veda etmiş olması nedeniyle bu sevinç bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada taraftarlar, "Sanki gruptan çıktık", "Bunlar neye seviniyor" şeklinde eleştirel yorumlar yaptı.

Kaan'ın gol sevincine bazı taraftardan tepki: Sanki gruptan çıktık!

Kaan'ın gol sevincine bazı taraftardan tepki: Sanki gruptan çıktık!

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