A Milli Takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti: Türkiye: 3 - ABD: 2

2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında A Milli Takım, ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angelas'ta oynanan mücadeleyi A Milli Takım 3-2 kazandı.

ABD, karşılaşmanın 3. dakikasında Trusty'nin attığı golle 1-0 öne geçti. A Milli Takım, ABD'nin golüne 10. dakikada Arda Güler ve 31. dakikada Orkun Kökçü'nün attığı gollerle cevap verdi ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan ABD, 49'da Berhalter ile skora dengeyi getirdi. Mücadeleyi bırakmayan A Milli Takım, 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.

İlk iki maçını kaybeden ve üçüncü maçında ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, şampiyonayı 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla grubu lider tamamladı. ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK GOL ARDA GÜLER'DEN

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi.

Ay-yıldızlı ekibin 10. dakikada gelişen atağında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇTİ

Arda, ABD'ye attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.

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21 yaş 120 günlükken Dünya Kupası'nda golünü atan Arda, 21 yaş 275 günlük iken 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika filelerini havalandıran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

Ayrıca Arda Güler, maçın ardından FIFA tarafından karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

Türkiye: 3 - ABD: 2

Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 84 Çağlar Söyüncü), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 88 Kaan Ayhan), Oğuz Aydın (Dk. 90+2 Mert Müldür), Kenan Yıldız (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci)

ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally (Dk. 77 Freeman), Robinson, Reyna (Dk. 77 Dest), McKennie (Dk. 86 Tillman), Berhalter, Aaronson (Dk. 77 Zendejas), Weah (Dk. 58 Pulisic), Pepi

Goller: Dk. 3 Trusty, Dk. 49 Belharter (ABD), Dk. 10 Arda Güler, Dk. 31 Orkun Kökçü, Dk. 90+8 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 19 Berhalter (ABD)

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