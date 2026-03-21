İsrail, İran'ın füze saldırısı karşısındaki acizliğini itiraf etti: Başaramadık!

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin Dimona'ya yaklaşan füzeyi engellemek üzere devreye girdiği ancak füzenin düşürülemediği teyit edildi.

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemek üzere devreye girdiğini ancak füzenin düşürülemediğini açıkladı.

SALDIRILAR SONRASI YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. Yaralıların Beerşeba kentindeki Soroka Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtildi. Yetkililer, yaralanmaların büyük bir kısmının patlamadan saçılan şarapneller nedeniyle meydana geldiğini, bazı kişilerin ise sığınaklara koşarken düşerek yaralandığını bildirdi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ AMA ENGELLEYEMEDİ İTİRAFI

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada ise hava savunma sistemlerinin Dimona'ya yaklaşan füzeyi engellemek üzere devreye girdiği ancak füzenin düşürülemediği teyit edildi. Açıklamada, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Ayrıca İran'dan yapılan açıklamada, "Bu gece İsrail'de gökyüzü saatlerce aydınlık olacak." ifadeleri kullanıldı.

