Barış Yarkadaş Taksim Meydanı'nda neden yok, TGRT'den ayrıldı mı, işine son mu verildi? Barış Yarkadaş'ın yeni adresi belli oldu mu?

Gürkan Hacır moderatörlüğünde TGRT'de yayınlanan ve tartışılan konularla büyük yankı uyandıran Taksim Meydan'ın önemli tartışmacılarından bir olan Barış Yarkadaş'ın canlı yayın programlarında olmaması üzerine izleyiciler merak ederek Barış Yarkadaş taksim meydanı'nda neden yok ,TGRT'den ayrıldı mı, işine son mu verildi! Barış Yarkadaş'ın yeni adresi belli oldu mu? diye araştırmaya başladı.
Gürkan Hacır moderatörlüğünde TGRT'de yayınlanan ve tartışılan konularla büyük yankı uyandıran Taksim Meydan'ın önemli tartışmacılarından bir olan gazeteci Barış Yarkadaş'ın canlı yayın programlarında olmaması üzerine izleyiciler merak ederek Barış Yarkadaş taksim meydanı'nda neden yok ,TGRT'den ayrıldı mı, işine son mu verildi! Barış Yarkadaş'ın yeni adresi belli oldu mu? diye araştırmaya başladı. İşte Taksim Programının önemli tartışmacı konuklarından biri olan Barış Yarkadaş'ın Taksim Meydanı'ndan ayrıma nedeni ve yeni adresi.

BARIŞ YARKADAŞ TAKSİM PROGRAMINDA AYRILMASI ŞAŞKINLIK YARATTI?

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde, değişen konuklarla birlikte Salı, Perşembe ve Cumartesi geceleri ekrana gelen "Taksim Meydanı", TGRT Haber'in reyting anlamında lokomotif programları arasında yer alıyordu. Programın güçlü yorumcularından biri olarak öne çıkan Barış Yarkadaş'ın ayrılığı izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

BARIŞ YARKADAŞ TAKSİM PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Taksim Meydanı" programından ayrıldı. Uzun süredir programın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yarkadaş'ın bu kararı kendi isteğiyle aldığı öğrenildi.

İZLEYİCİ TALEPLERİ KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Yarkadaş'ın programdan ayrılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda izleyici geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu. Ancak gelen yoğun taleplere rağmen Yarkadaş'ın kararından geri adım atmadığı ifade ediliyor.

KISA BİR MOLA İÇİN KARS'A GİTTİ

Programdan ayrıldıktan sonra kısa süreli bir mola vermek isteyen Barış Yarkadaş'ın baba ocağı olan Kars'a gittiği öğrenildi. Bu süreçte ekranlardan uzak kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

YOUTUBE İDDİALARI GÜNDEMDE

Yarkadaş'ın bağımsız yayıncılığa yönelerek YouTube üzerinden içerik üreteceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. Ancak şu ana kadar Barış Yarkadaş adına açılmış resmi bir YouTube kanalı bulunmuyor. Bu konuda net bir açıklama yapılmış değil.

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Gazeteci Barış Yarkadaş 1974 yılında Kars’ın Susuz İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kars’ta tamamladı. 1988 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’un Üsküdar İlçesi’ne yerleşti. Lise öğrenimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü’nde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında gazeteciliğe profesyonel olarak adım attı. Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul, Halkın Gücü, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV’de çalıştı. TV 8’in kuruluş sürecinde görev aldı.

Barış Yarkadaş, bu süreçte yaklaşık iki bin üyesi olan Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin İstanbul Şube Başkanlığı’nı üstlendi. Başkanlığa iki kez seçilen Yarkadaş, sektörün sorunlarının çözümü için aktif bir mücadele yürüttü. Aynı süreç içinde, Star ve Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere çok sayıda yayın kuruluşunda çalıştı. Askerlik görevini Van’da tamamlayan Yarkadaş, 2006 yılında Gerçek Gündem adlı internet sitesini kurdu.

Yarkadaş, M1 TV, Dem TV, Kent TV, Cem TV, Kent Radyo, Yön Radyo ve Box Radyo’da da programlar yaptı. 2011 yılından bu yana HALK TV’de aktif görev üstlenen Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir. Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin ödüllerine sahip olan Yarkadaş’ın “Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür” ve ” Aksaray’ın Sırları” adlı iki kitabı vardır.

Yarkadaş, 7 Haziran ve 1 Kasım’da yapılan 2015 Türkiye genel seçimlerinde 25 ve 26.dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girmiştir.

