Hava sıcaklıkları artıyor mu? Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege'de fırtına; Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 2,5 ila 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, güneyi 5 ila 7 akşam saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerine kadar 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, akşam saatlerine kadar kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Hatay'ın güney kıyıları 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Hatay'ın güney kıyıları yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.