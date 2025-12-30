Hava buz gibi, Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı: 30 Aralık 2025 Salı hava durumu ve sıcaklık oranları

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına; Ege ve Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde doğusu 4 ila 6, sabah saatlerinde geneli 6 ila 8, ilk saatlerde doğusu 7 ila 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7, gece kuzeydoğudan 8; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 5 ila 7, gece güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde güney ve güneybatıdan 4 ila 6, ilk saatlerde Antalya körfezi 5 ila 7, gece 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.