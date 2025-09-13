  1. Anasayfa
  2. Hayat ve Yaşam
  3. Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne?

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne?

Yayınlanma:
Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne?
Hayır severliği ile taraflı tarafsız milyonların gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Haluk Levent, konser verdiği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. İşte Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son bilgiler.
Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 1 113

Şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz gün verdiği konser sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren başarılı şarkıcı Haluk Levent'in durumu merak ediliyor.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 2 213

Şarkıcı Haluk Levent, Türkiye'nin en çok gündeme gelen isimlerinden biri olarak her yaptığıyla gündeme geliyor. Şarkıları ve sahneleriyle birçok kişinin ilgisini çeken ünlü şarkıcı, aynı zamanda kurucusu olduğu Ahbap Derneği aracılığıyla yaptığı yardımlarla da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz gün konserinden sonra fenalaşan Levent, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 3 313

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 28. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'nde önceki akşam sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında fenalaştı.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 4 413

Hemen hastaneye kaldırılan Haluk Levent'e, strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren Levent'in bugün taburcu edileceği öğrenildi.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 5 513

Haluk Levent kimdir?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda okudu. Adana Atatürk Lisesinden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 6 613

Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu. Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 7 713

1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. 1990'da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. 1993 Temmuz'unda Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70'lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkartmıştır. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık iki yüz binlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın milyonları ardından sürükleyeceğine dair ilk işaret gibiydi.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 8 813

İlk albümün ardından 1995 Ekim'inde Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Sanatçı Arkadaş albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım" demektedir.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 9 913

Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. Mektup içeriden dışarıya yazılmıştı ve dışarıda bu “Mektup”u yüz binlerce kişi okudu. İçeride boş durmadı Kedi Köprüsü adlı ilk kitabını yazdı. Gözleri kör eden ışıklardan kurtulmuş ve her ne kadar yüz bin mektup almış olsa da sonunda kendisine kalmıştı. Bu “kendinelik” bir kitapla somutlaştı.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 10 1013

Cezaevinden çıktıktan sonra yeni albümünü hazırlamak için çok az bir vakti vardı. Çünkü 18 aylık askerlik görevi bekliyordu. Bu koşullar altında 1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti. Askerdeyken Türkiye'nin daha önce hiç gitmemiş olduğu yerlerinde konserler verdi. Bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da konserler verdi. 1999 depreminin ardından İzmit'te kurulan çadır kentlerde bizzat çalışıp çadırlar kurdu. Depremzedeler yararına konserler verdi. Askerdeyken izin günlerinin hepsini stüdyoda geçirdi. 2000'in hemen başında www.leyla.com'u çıkarttı. Gittikçe dijitalleşen bir dünyada duyguların da dijitalleştiğinden dem vuruyor, "Kamyoncunun Türküsü" şarkısıyla Susurluk’a gönderme yapıyordu.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 11 1113

Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı. Askerlik görevinin ardından sırasıyla 2001 Şubat'ında Kral Çıplak, 2002 Ekim'inde Bir Erkeğin Günlüğü, 2004 Eylül'ünde Aç Pencereni, 2005 Nisan'ında Annemin Türküleri adlı albümlerini piyasaya sürdü. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Sanat yaşamının on beşinci yılına (2005) adım atan sanatçı, bu geçen on beş yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık on bin konsere çıktı. 15 yılda yaklaşık olarak beş bin gün olduğunu varsayarsak buradan Haluk Levent'in bu 15 yıl içinde her gün yaklaşık iki konser verdiği sonucunu çıkarabiliriz ve bir günde 11 saat konser verdi. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. "Yardımsever Rock’çı" tanımının yakıştırılması bu sebeptendir.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 12 1213

Aynı zamanda çevre sorunlarına karşı duyarlılığıyla ön plana çıkan sanatçı, hemen hemen her albümünde çevre bilincini aşılama yolunda şarkılara yer verdi. Türkiye’nin değişik bölgelerinde çevreye zarar verdiği söylenen projeler aleyhine davalar açtı ve açılan davalara müdahil oldu. Mersin'in Kazanlı ilçesindeki Caretta Caretta kaplumbağalarının soyunun tükenmemesi için protesto gösterilerinde bulundu. Haluk Levent'in Ela adında bir kız çocuğu vardır.

Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne? 13 1313

Sanat yaşamına on beş albüm, on bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı. 2010­'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal âlemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-CD satışlarında bu oran görülmedi. 2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı. 2019 yılında Tam Bana Göre isimli albümünü çıkardı. 2021 yılında Vasiyet isimli albümü çıkardı. Haluk Levent, bu albümde 2019 yılında kaybettiği annesi Sabriye Acil'in en sevdiği parçaları seslendirmiştir.

HABERE YORUM KAT