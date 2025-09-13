Haluk Levent konserinde fenalaştı hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent'in sağlığı ile ilgili son durum ne?

Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı. Askerlik görevinin ardından sırasıyla 2001 Şubat'ında Kral Çıplak, 2002 Ekim'inde Bir Erkeğin Günlüğü, 2004 Eylül'ünde Aç Pencereni, 2005 Nisan'ında Annemin Türküleri adlı albümlerini piyasaya sürdü. Ayrıca ikinci deneme kitabı olan Moritos'un Düşleri'ni yayımladı. Sanat yaşamının on beşinci yılına (2005) adım atan sanatçı, bu geçen on beş yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık on bin konsere çıktı. 15 yılda yaklaşık olarak beş bin gün olduğunu varsayarsak buradan Haluk Levent'in bu 15 yıl içinde her gün yaklaşık iki konser verdiği sonucunu çıkarabiliriz ve bir günde 11 saat konser verdi. Türkiye'de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. "Yardımsever Rock’çı" tanımının yakıştırılması bu sebeptendir.