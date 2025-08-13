  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi!

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi!

Yayınlanma:
Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi!
Sahte imzayla Hadise'nin mal varlığına göz dikildi. Dolandırıcılık faaliyetinin farkına varan banka yetkilileri, harekete geçti...
Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 1 19

Sahte imzayla Hadise'nin mal varlığına göz dikildi. Dolandırıcılık faaliyetinin farkına varan banka yetkilileri, harekete geçti...

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 2 29

Dolandırıcılık faaliyetinin farkına varan banka yetkilileri, İ.A.B'yi emniyet güçlerine ihbar etti. Hadise, mal varlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B'den şikâyetçi oldu.

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 3 39

İ.A.B, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 4 49

İ.A.B, mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen eşinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz'ü yazdı.

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 5 59

İ.A.B, daha sonra sahte elektronik imzayla bir mahkeme kararı oluşturdu. İ.A.B, sahte belgeyle kendisini, Hadise'nin vasisi olarak göstermeye çalışarak şarkıcının banka hesaplarını ve gayrimenkullerini üzerine geçirmeye çalıştı.

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 6 69

Dolandırıcılık faaliyetinin farkına varan banka yetkilileri, İ.A.B'yi emniyet güçlerine ihbar etti.

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 7 79

Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İ.A.B'den hakkında şikâyetçi olarak soruşturma başlattı.

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 8 89

Mağdur olarak ifade veren Hadise de taraf olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B'den şikâyetçi oldu. Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu;

"Hadise hanım, bir şebekenin mağduru oldu" dedi.

Hadise az kalsın 5 kuruşsuz kalıyordu: Sahte imza ile mal varlığına çöken şebeke son anda fark edildi! 9 99
HABERE YORUM KAT