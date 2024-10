KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son zamanlarda yaşadığın kırgınlıklar seni derinden etkilemeye başladı. Bu ara ne yapacağın konusunda zorluk çekiyorsun. Ne yapmak istersen iste elinde patlıyor gibi hissediyorsun. Fakat bunlar çok yakın zamanda geçecek. Her şey için sabır. Görmek istediğiniz her şeyi çok yakın zamanda göreceksiniz. Bu gün yeni bir haber gelmesi an meselesi. Yeniden görüşene kadar kendine iyi bak.