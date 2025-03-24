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Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne?

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Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne?
Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? İşte, güncel döviz fiyatları...
Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 1 111

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? İşte, güncel döviz fiyatları...

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 2 211

Küresel piyasalarda sakin seyir hakimken yurt içi piyasalarda döviz kurları volatil seyrediyor.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 3 311

Türkiye gündeminde yaşanan gelişmeler döviz kurları tarafında hareketliliğe neden oldu.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 4 411

Güçlü ekonomi programıyla desteklenen ve dünya çapında takdir gören Türkiye ekonomisi kur ataklarına karşı direnç gösteriyor.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 5 511

Dolar güne 37.8972 liradan başladı.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 6 611

Gün içinde en düşük 37.8972 lira, en yükse de 38.0605 lira seviyesi görüldü.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 7 711

Dolar şu sıralar 38.0124 liradan alıcı buluyor.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 8 811

Euro güne 41.0374 liradan başladı.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 9 911

Gün içinde en düşük 41.0374 lira, en yüksek de 41.2692 lira seviyesini gördü.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 10 1011

Şu sıralar 41.1587 liradan alıcı buluyor.

Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? 11 1111

Sterlin güne 48.8059 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48.7075 lira, en yüksek de 49.3016 lirayı gördü. Şu sıralar 49.2187 liradan işlem görüyor.

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