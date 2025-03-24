Gündem hareketli: Dolar, euro ve sterlinde son durum ne? İşte, güncel döviz fiyatları...
Küresel piyasalarda sakin seyir hakimken yurt içi piyasalarda döviz kurları volatil seyrediyor.
Türkiye gündeminde yaşanan gelişmeler döviz kurları tarafında hareketliliğe neden oldu.
Güçlü ekonomi programıyla desteklenen ve dünya çapında takdir gören Türkiye ekonomisi kur ataklarına karşı direnç gösteriyor.
Dolar güne 37.8972 liradan başladı.
Gün içinde en düşük 37.8972 lira, en yükse de 38.0605 lira seviyesi görüldü.
Dolar şu sıralar 38.0124 liradan alıcı buluyor.
Euro güne 41.0374 liradan başladı.
Gün içinde en düşük 41.0374 lira, en yüksek de 41.2692 lira seviyesini gördü.
Şu sıralar 41.1587 liradan alıcı buluyor.
Sterlin güne 48.8059 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48.7075 lira, en yüksek de 49.3016 lirayı gördü. Şu sıralar 49.2187 liradan işlem görüyor.