Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8’lik depremin ardından depremzedeler için Sivrice ilçesinde, göl kenarında TOKİ konutları inşaa edildi. TOKİ konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan depremzedeler, "Allah devletimizden razı olsun. Önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk. Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız" dedi.

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Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8’lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde, göl manzaralı evlerinde oturmanın mutluluğu yaşayan depremzedeler, "Allah devletimizden razı olsun. Önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk. Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmişti.

"Allah devletimizden bin kere razı olsun"

Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edildi. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak 2 yıl önce hak sahiplerine teslim edildi. Hazar Gölü'nün dibinde Hazarbaba Dağı'nın eteğinde bulunan konutlar manzarası ile de dikkat çekerken, sıcak yuvalarında oturan depremzedeler, artık deprem korkusu olmadan yaşadıklarını dile getirerek devlete teşekkür etti.

Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!

"Evlerimiz depreme dayanıklı ve korkmuyoruz"

Evlerden çok memnun olduklarını belirten Ayser Saygılı, "Öncelikle devletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Herkes evini yerinde aldı. Biz de çok memnunuz. Evlerimiz doğal gazlı. Özellikle kadınlar çok memnun. Rahatlığa kavuştu. Önceden sabahları kalkıyorduk ve soba derdi ile uğraşıyorduk ama şu an hiçbir derdimiz yok. Şu anda depremleri hissetmiyoruz. 3-4 sefer deprem oldu hiç hissetmedik. Büyük depremler bekleniyor. İnşallah önceki gibi olmaz. Evlerimiz çok iyi ve depreme dayanıklı. Allah herkese nasip etsin. Şu anda çok muyluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Önceki evlerimiz sağlam değildi ve korkuyorduk ama şu anki evlerimiz depreme dayanıklı ve korkmuyoruz. O zaman evler hep başımıza yıkıldı, kendimizi zor kurtardık. Ölünceye kadar devletimizin arkasındayız, her zaman Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!

''soba yakmaktan bıkmıştık''

Evlerin çok güzel yapıldığını söyleyen Türkan Yabancı ise, "Oğlum bu konutlarda kirada oturuyor. Ben de evimin yapılmasını bekliyorum. Evler çok iyi. Suyu, doğal gazı derken her şeyi ile mükemmel. Evlerin arası geniş. Allah devletimizden bin kere razı olsun. Evimiz depreme dayanıklı değildi. Çok güzel evler yapılmış. Herkes evinden memnun. Allah bize yardım etti. Önceki evler kerpiç ve taştı. Soba yakmaktan bıkmıştık, şuan hepsi doğal gazlı" şeklinde konuştu.

Göl manzaralı TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler devlete övgü yağdırdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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