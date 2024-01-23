İki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a, Gazze Şeridi'nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara iki aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti.
Hamas'a yeni ateşkes çağrısı: İsrail'in tek bir şartı var
İsrail'in Hamas'a esirlerin serbest bırakılması karşılığında 2 aylık bir ateşkes önerildiği iddia edildi.
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