Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller'in Cuma namazı için gittiği camide cami imamının okuduğu hutbe nedeniyle imam M.K.'yı dövdüğü iddialarının tüm perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı. İşte o şok detaylar ve gerçekler.

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Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı! 1

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller'in cuma namazı için gittiği camide imamı mikrofonla darp ettiği iddialarıyla ilgili gelişmeler Türkiye'nin gündemine oturmuş kaymakamın cami imamını dövüp dövmediği olayın perde arkasında neler yaşandığı çok merak ediliyordu.

KAYMAKAM CUMA NAMAZI ÖNCESİ DUYUM ALMIŞTI

Kulp kaymakamı Burak Akeller, Cuma namazında Cami imamının cuma hutbesindeki Diyanet İşleri Başkanlığının tüm camilerde ortak olarak okunması için gönderilen hutbe metninin şehitlerle ilgili okunmayacağı yönünde duyum alması üzerine Cuma namazını o camide kılma kararı alarak camiye gitti. İmamın cuma hutbesindeki şehitler bölümünün çıkarılarak okunmadığını gören kaymakam Burak Akeller'in Cuma namazı sonrası imamın odasına giderek imama diyanetin resmi cuma hutbesini neden eksik okuduğunu sorması üzerine odada tartışma çıktığı belirtildi.

İŞTE YAŞANAN TÜM ŞOK DETAYLAR

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Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı!
Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı!
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