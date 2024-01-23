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Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı!
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller'in Cuma namazı için gittiği camide cami imamının okuduğu hutbe nedeniyle imam M.K.'yı dövdüğü iddialarının tüm perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı. İşte o şok detaylar ve gerçekler.
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