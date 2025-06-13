Gezici araştırma yeni seçim anketi sonucunu açıkladı! Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Araştırma şirketleri siyasi partilerin oy oranlarını tespit etmek amacıyla belli aralıklarda anket yapmaya devam ederken, bu şirketlerden biri olan Gezici araştırma şirketi "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorunu yönelttiği yeni seçim anketi sonucunu açıkladı! işte anket sonucu.

1 9 Gezici Araştırma'nın anket çalışmasına katılanların yüzde 35'i AK Parti'ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 31,1'i ise seçimini CHP'den yana kullandı. 2 9 Türkiye'de politik gündem yoğun. Bir yanda küresel gelişmeler bir yanda iç meseleler kamuoyunda tartışılıyor. 3 9 Özellikle Terörsüz Türkiye ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları, gündemin en önemli iki maddesi. 4 9 Her iki konuda da süreç devam ederken gelişmelerin seçmen nezdindeki yansımaları da ölçülüyor. Bu kapsamda Gezici Araştırma, anket çalışmasını yayınladı. 5 9 AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ Araştırma çalışmasında, seçmene "Şu an milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. AK Parti, bu ankette de birinci parti çıktı. 6 9 Araştırmaya katılanların yüzde 35'i AK Parti'ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 31,1'i ise CHP'ye oy vermek istediğini ifade etti. İşte anketin sonuçları: AK Parti: % 35 CHP: % 31,1 MHP: % 9,5 DEM: % 8,2 İYİ Parti: % 3,3 7 9 Yeniden Refah Partisi: % 3,2 Zafer Partisi: % 3,1 Anahtar Parti: % 2,3 8 9 BBP: % 2,1 Diğer: % 2,2 9 9



