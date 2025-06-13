Gezici araştırma yeni seçim anketi sonucunu açıkladı! Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Gezici araştırma yeni seçim anketi sonucunu açıkladı! Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
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Araştırma şirketleri siyasi partilerin oy oranlarını tespit etmek amacıyla belli aralıklarda anket yapmaya devam ederken, bu şirketlerden biri olan Gezici araştırma şirketi "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorunu yönelttiği yeni seçim anketi sonucunu açıkladı! işte anket sonucu.