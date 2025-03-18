Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'nın sezon sonunda takıma veda etmesi beklenirken transfer listesinde 4 isim öne çıktı..
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'nın sezon sonunda takıma veda etmesi bekleniyor. Peki Muslera'nın yerine kim gelecek? İşte öne çıkan 4 isim...
14 yılını sarı-kırmızılı formaya adayan Uruguaylı eldivenin yerini doldurmanın kolay olmadığının bilincinde olan yönetim, devre arasından itibaren görüşmeler ve çalışmalarda bulunuyor. Şimdilik ön plana çıkan dört isim bulunuyor.
LUCAS PERRI
İlk sırada daha önce Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Claudio Taffarel'in alınması için olumlu rapor sunduğu Lyon'un kalecisi Lucas Perri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı eldiven için iki haneli bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda.
INAKI PENA
Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce Galatasaray tecrübesi yaşayan Inaki Pena da listedeki isimlerden birisi.
TZOKALIS
Yunan futbolunun son yıldızı 22 yaşındaki Olympiakos'un kalecisi Konstantinos Tzolakis de Muslera gibi uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak listede bulunuyor.
JONAS URBIG
Son olarak Bayern Münih'in 38 yaşına gelen Manuel Neuer sonrasını düşünerek aldığı Jonas Urbig bulunuyor. Ancak Alman ekibi 21 yaşındaki kalecisini bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor.