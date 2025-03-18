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  3. Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim!

Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim!

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Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim!
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'nın sezon sonunda takıma veda etmesi beklenirken transfer listesinde 4 isim öne çıktı..
Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim! 1 17

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'nın sezon sonunda takıma veda etmesi beklenirken transfer listesinde 4 isim öne çıktı..

Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim! 2 27

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera'nın sezon sonunda takıma veda etmesi bekleniyor. Peki Muslera'nın yerine kim gelecek? İşte öne çıkan 4 isim...

Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim! 3 37

14 yılını sarı-kırmızılı formaya adayan Uruguaylı eldivenin yerini doldurmanın kolay olmadığının bilincinde olan yönetim, devre arasından itibaren görüşmeler ve çalışmalarda bulunuyor. Şimdilik ön plana çıkan dört isim bulunuyor.

Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim! 4 47

LUCAS PERRI

İlk sırada daha önce Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Claudio Taffarel'in alınması için olumlu rapor sunduğu Lyon'un kalecisi Lucas Perri bulunuyor. 27 yaşındaki Brezilyalı eldiven için iki haneli bonservis bedeli gözden çıkarılmış durumda.

Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim! 5 57

INAKI PENA

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce Galatasaray tecrübesi yaşayan Inaki Pena da listedeki isimlerden birisi.

Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim! 6 67

TZOKALIS

Yunan futbolunun son yıldızı 22 yaşındaki Olympiakos'un kalecisi Konstantinos Tzolakis de Muslera gibi uzun yıllar forma giyebilecek bir isim olarak listede bulunuyor.

Galatasaray Muslera' a veda ediyor: İşte, transfer listesindeki 4 isim! 7 77

JONAS URBIG

Son olarak Bayern Münih'in 38 yaşına gelen Manuel Neuer sonrasını düşünerek aldığı Jonas Urbig bulunuyor. Ancak Alman ekibi 21 yaşındaki kalecisini bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor.

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