Eser Karaca cinayetinin görüntüleri kare kare ortaya çıktı: Hastanede acımasız infaz!

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Atilla Ayıntaplı tutuklu bulunduğu cezaevinde hakim karşısına çıkacağı günü beklerken, cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde Atilla Ayıntaplı içerisinde tüfek olan poşetle hastanede eski eşinin odasına girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında bir süre sonra Eser Karaca ve arkadaşı Ç.A.'nın odadan koşarak uzaklaşması ve Ayıntaplı'nın peşlerinden koşması yer alıyor. Ç.A. ve Eser Karaca odadan koşarak çıkarken, Ayıntaplı poşetin içerisinden çıkardığı tüfekle kadınların peşinden gidiyor. Ayıntaplı peşinden koştuğu ve kendisine durması için işaret yapan eski eşine tüfekle 3 el ateş etmesinin yer aldığı görüntülerde, yaşananlara tanık olanların ise korku ve panik içerisinde kaçıştıkları da görülüyor.