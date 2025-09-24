Eser Karaca cinayetinin görüntüleri kare kare ortaya çıktı: Hastanede acımasız infaz!

4'ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ
Silahı gören Eser Karaca ve Ç.A. odadan çıkıp kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca'ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Ayıntaplı ise kısa sürede polis tarafından yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Eser Karaca'nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4'üncü kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği ortaya çıktı.