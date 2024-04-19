Erzincan'daki maden faciasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde meydana gelen maden ocağı bölgesindeki toprak kaymasında hayatını kaybeden işçilerden Adnan Keklik’in cansız bedenine ulaşıldı.

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Erzincan'daki maden faciasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen toprak kayması olayının ardından bugün toprak altında kalan işçilerden Adnan Keklik’in cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan'daki maden faciasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'teki maden sahasında meydana gelen heyelanda devam eden arama çalışmaları neticesinde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Toprak altında kalan işçilerden Adnan Keklik'in naaşı çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan'daki maden faciasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı!
Geçtiğimiz 5 Nisan 2024 tarihinde de toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız’ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 13 Şubat’ta yaşanan olay sonrası toprak altında bugün itibarıyla kalan 7 işçi bulunuyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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