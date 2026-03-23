Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti: Erol Köse kimdir, intihar mı etti?

Son dakika... Yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’ta evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Erol Köse kimdir, intihar mı etti? İşte, detaylar...

apımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak'ta evinin 16. katından düşerek 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak incelemelerle netleşecek.

ÜÇ AYDIR EVDEN ÇIKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, Erol Köse’nin bazı psikolojik sorunlar nedeniyle yaklaşık üç aydır evden çıkmadığı arkadaşları tarafından iddia ediliyor.

İlk incelemelere göre kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçen olayda intihar şüphesi yüksek olsa da İstanbul Emniyeti derinlemesine araştırma yapıyor.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse 1965, Elazığ doğumlu,Türk yapımcı ve eski şarkıcı. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına girdi. Sekiz yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

Asker emeklisi Abdülakdir ile Zülfi'nin çocuğu olarak Elazığ'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken Ankara'ya geldi. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi.İlk sınıftayken derslerin kendisine basit gelmesiyle bir arkadaşıyla Amerikan Kültür'de dans kursuna başladı. Burada, Erşan Başbuğ'la tanıştılar. Başbuğ, kendisine "Sen Şarlo'ya benziyorsun bir şov hazırlayalım seninle." demesiyle hobi olarak şov dünyasına girdi. Böylece, ortaya Komedi Dans Üçlüsü çıktı.

Komedi Dans Üçlüsü, Köse dışında Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşmaktaydı ve çeşitli şarkılardan aldıkları bölümleri birbirlerine ekleyerek danslarıyla birlikte bir sahne şovu yapmaktaydı. Şovun TRT ekranlarında yayınlanmasının ardından grup popüler olmaya başladı. İstanbul gazinocuları, gruba ilgi göstermeye başladı, bunun üzerine Köse dışındaki grup üyeleri okulu yarıda bıraktılar. Köse ise okulu bırakmamasının nedenini ailesine verdiği söz olduğunu belirtmiştir. Grup üyeleri sonradan Komedi Dans Üçlüsü olarak İstanbul'a geldi. Grup, sekiz yıl aktif olduktan sonra dağıldı.

Erol Köse, grubun dağılmasıyla " sektörde nasıl kalacağını" düşünürken Deniz Arcak, kendisi için albüm yapmasını istemesiyle yapımcılık kariyerine başladı. Arcak'ın albümünü yaptıktan sonra Tarkan'a da albüm yaptı. Ayna'yla 1996-2002 yılları arası yapımcılığa devam etti ve Türkiye'de dönemin en önemli prodüktörlerinden biri haline geldi.

Yapımcılık kariyeriyle çalıştığı kişilerin ünlü olmasıyla Yeşim Salkım, eşi Hakan Uzan'ın Köse ile tanışmak istediğini belirtti ve Uzan'la görüşen Köse, Uzan'ın müzik şirketinde ortaklık teklifi aldı. Erol Köse, şirkete %51 payla ortak oldu. Uzan'larla birlikte Rumeli konserlerini yapmaya başladı. 1,5 sene Uzan'larla ortaklık yaptı. Cem Uzan ile tanıştıktan sonra kendisine Genç Parti milletvekilliği adaylığı önerildi. Fakat seçimler sonrası partinin yeterli oy sayısını alamamasıyla Köse, milletvekili olamamıştır.

Erol Köse, ayrıca bir kere topuğundan bir kere de iki kurşunla bacağından olmak üzere iki kere vurulmuştur. 2011'deki bir konuşmasında vurulma olayı için "Kimseye boyun eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum." sözlerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet, Halktv

