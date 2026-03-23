Barış diplomasisinde Türkiye aranan isim: ABD ve İran için 3 ülke arabulucu oldu!

ABD merkezli Axios haber sitesi, Türkiye'nin son iki gündür ABD ile İran arasındaki kritik mesaj trafiğini yöneten kilit ülkelerin başında geldiğini bildirdi. Sürece Mısır ve Pakistan da dahil oldu.

ABD merkezli Axios'un haberine göre Türkiye, Mısır ve Pakistan ile birlikte son iki gündür ABD ve İran arasında gerilimi düşürmek amacıyla arabuluculuk yapıyor. Taraflar arasındaki mesaj trafiği yoğun şekilde devam ediyor.

TÜRKİYE KİLİT ROL ÜSTLENDİ

Ortadoğu'da artan gerilimi düşürmek için yürütülen diplomatik çabalarda Türkiye kilit bir rol üstlendi. ABD merkezli haber sitesi Axios'un kıdemli muhabiri Barak Ravid'in Amerikalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ankara son iki gündür Washington ve Tahran yönetimleri arasında mekik diplomasisi yürütüyor.

Sürece Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Pakistan da dahil oldu. Bu üç ülkenin üst düzey yetkilileri, gerilimi azaltma çabaları kapsamında Beyaz Saray Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Mesaj trafiğini yöneten ülkelerin başında gelen Türkiye, krizin daha geniş bir alana yayılmasını engellemek için taraflar arasındaki iletişimi sağlıyor.

Haberin Devamı

SAVAŞI SONA ERDİRMEYİ GÖRÜŞÜYORUZ

Amerikalı bir yetkili, üç ülkenin yürüttüğü diplomasinin geldiği aşamaya ve temel hedeflerine dikkat çekerek süreci şu sözlerle özetledi:

"Arabuluculuk süreci devam ediyor ve ilerleme kaydediliyor. Görüşmeler, savaşı sona erdirmek ve askıda kalan tüm sorunları çözmek üzerine kurulu. Yakında cevaplar almayı umuyoruz."

Kaynak: Haber7

