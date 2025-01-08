En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından merakla beklenen dul ve yetim maaşları da değişti. işte 2025 ilk altı ay için geçerli olacak dul ve yetim aylıkları.

1 13 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının ardından, dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseltildi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca dul ve yetimin beklediği zam oranı netleşti. 2 13 Vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanan dul ve yetim aylıkları, diğer emekli maaşlarına paralel olarak yüzde 15,75 oranında artırıldı. 3 13 Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının son maaşının belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Genellikle yüzde 25, 50 veya 75 oranında bağlanan bu maaşlar, yapılan zamlarla birlikte yeniden düzenlendi. 4 13 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselirken, bu artış doğrultusunda dul ve yetim aylıkları da güncellendi. 5 13 2025 DUL YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU? En düşük emekli maaşının14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise: 6 13 - Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak. 7 13 - Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak. 8 13 - Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak. 9 13 En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı Emekli Sandığı'ndan ise: 10 13 - Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 14 bin 713 TL olarak uygulanacak. 11 13 - Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 9 bin 808 TL olacak. 12 13 - Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 4 bin 904 TL olacak. 13 13



