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En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti

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En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti
En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından merakla beklenen dul ve yetim maaşları da değişti. işte 2025 ilk altı ay için geçerli olacak dul ve yetim aylıkları.
En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 1 113

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının ardından, dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseltildi. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca dul ve yetimin beklediği zam oranı netleşti.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 2 213

Vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanan dul ve yetim aylıkları, diğer emekli maaşlarına paralel olarak yüzde 15,75 oranında artırıldı.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 3 313

Dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının son maaşının belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Genellikle yüzde 25, 50 veya 75 oranında bağlanan bu maaşlar, yapılan zamlarla birlikte yeniden düzenlendi.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 4 413

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükselirken, bu artış doğrultusunda dul ve yetim aylıkları da güncellendi.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 5 513

2025 DUL YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşının14 bin 469 TL'ye çıkmasının ardından vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 6 613

- Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 7 713

- Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 8 813

- Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 9 913

En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye çıktı.

Bu durumda vefat eden sigortalı Emekli Sandığı'ndan ise:

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 10 1013

- Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 14 bin 713 TL olarak uygulanacak.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 11 1113

- Yüzde 50 oranında dul maaşı bir eş için ise taban maaş 9 bin 808 TL olacak.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 12 1213

- Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 4 bin 904 TL olacak.

En düşük emekli SSK ve Bağ-Kur maaşlarının belli olmasının ardından, dul ve yetim maaşları da değişti 13 1313
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