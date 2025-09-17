  1. Anasayfa
  3. Elen Musk'un 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson güzelliği ve zarafetiyle podyumu salladı! 'Babamın gölgesinde olmayacağım' demişti

Elen Musk'un 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson güzelliği ve zarafetiyle podyumu salladı! 'Babamın gölgesinde olmayacağım' demişti

Babasının gölgesinden çıkarak tamamen bağımsız bir kariyer kurmayı hedeflediğini açıkla iş insanı Elen Musk'un 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede güzelliği ve zarafetiyle podyumu salladı.
Herkesin tanıdığı milyarder iş insanı Elon Musk'ın kızı Vivian Wilson, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede podyumda boy gösteren isimler arasında yer aldı.

Elon Musk’ın özel hayatı sık sık magazin manşetlerine taşınsa da Vivian Wilson, kendi yolunu çizmeye kararlı.

Daha önce basına yaptığı açıklamalarda, babasının gölgesinden çıkarak tamamen bağımsız bir kariyer kurmayı hedeflediğini belirtmişti.

Vivian Wilson, haftanın en çok konuşulan etkinliklerinden birinde yani New York Moda Haftası sahnesinde aldı. Podyuma kendinden emin adımlarla çıkan Vivian, seçtiği sade ama şık kombinle dikkat çekti.

Moda çevreleri, Vivian’ın bu çıkışının tesadüf olmadığını ve önümüzdeki dönemde birçok markanın kampanyalarında yer alabileceğini konuşuyor. Ünlü moda dergilerinden bazıları, şimdiden Wilson’ı kapak için düşünmeye başladığını kulislerden sızan bilgilerle doğruladı.

Vivian Wilson, 2004 yılında Elon Musk ve Justine Musk’ın evliliğinden dünyaya geldi.

