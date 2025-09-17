Elen Musk'un 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson güzelliği ve zarafetiyle podyumu salladı! 'Babamın gölgesinde olmayacağım' demişti
Babasının gölgesinden çıkarak tamamen bağımsız bir kariyer kurmayı hedeflediğini açıkla iş insanı Elen Musk'un 20 yaşındaki kızı Vivian Wilson, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede güzelliği ve zarafetiyle podyumu salladı.