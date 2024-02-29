Ekrem İmamoğlu anket sonuçlarını açıkladı! AKP tepki gösterdi

31 Mart yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, anket sonuçları büyük bir dikkatle izleniyor. Anket sonuçları, özellikle adayların oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul gibi kentlerde dikkat çekiyor.

Bugünkü yazısında Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinin yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.

Erken'in aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu %43,1 ve Murat Kurum %40.2 oy alıyor.

Meral Danış Beştaş yüzde dört, Buğra Kavuncu ise yüzde üç aldı. Söz konusu bulguların Metropol ve diğer birçok kuruluşun genel sonuçlarını yansıttığı söyleniyor.