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Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var!

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Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var!
dünyanın en zengin aileler listesi yayınlandı. 190,5 milyar dolarlık servetiyle ünlü perakende devi Walton Ailesi birinci sırada olduğu listede üç'te zengin Türk ailesi var, İşte o listenin tamamı.
Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 1 143

Dünyanın en varlıklı aileleri arasında üç Türk ailesi de kendine yer buldu. Listenin zirvesinde, 190,5 milyar dolarlık servetiyle ünlü perakende devi Walton Ailesi bulunuyor.

İkinci sırada ise 126,5 milyar dolarlık servetiyle çikolata ve şekerleme sektörünün öncüsü Mars Ailesi yer alıyor.

Küresel milyarderlerin toplam serveti, yüzde 15,7’lik bir artışla 5 trilyon doların üzerine çıktı. Bu rakam, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya’nın yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) değerini geride bırakmış durumda.

Bu prestijli listede Türkiye’den de üç aile yer alarak dikkat çekti.


1- Walton ailesi

190.5 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 2 243

2- Mars ailesi

126.5 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 3 343

3- Koch ailesi

124.5 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 4 443

4- Slim ailesi

77.1 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 5 543

5- Ortega ailesi

72 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 6 643

6-Wertheimer ailesi

57.6 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 7 743

7-Dumas ailesi

53.1 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 8 843

8-Van Damme, De Spoelberch, De Mevius

52.9 Milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 9 943

9-Porsche/Piëch ailesi

52.8 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 10 1043
Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 11 1143

11-Arnault ailesi

51.1 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 12 1243

12-Kamprad ailesi

50.7 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 13 1343

13-Amban ailesi

50.4 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 14 1443

14-Cargill-macmillan ailesi
42.9 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 15 1543

15-Bettencourt ailesi

42.7 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 16 1643

16-Lee (Byung Chul) ailesi

40.8 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 17 1743

17-Thomson ailesi

39.1 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 18 1843

18-Reimann ailesi

38.8 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 19 1943

19-Kwok ailesi

38 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 20 2043

20-Chearavanont ailesi

37.9 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 21 2143

21-(Edward) Johnson ailesi

37.4 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 22 2243

22-Cox ailesi

36.9 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 23 2343

23-Quandt ailesi

35 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 24 2443

24-Pritzker ailesi

33.7 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 25 2543

25-Pinault ailesi

33.4 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 26 2643

26-Mulliez ailesi

33 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 27 2743

27-S. C. Johnson ailesi

33 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 28 2843

28-Albrecht ailesi

32.6 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 29 2943

29-Rausing ailesi

32.5 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 30 3043

30-Hartono ailesi

32.5 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 31 3143

31-Lauder ailesi

32.3 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 32 3243

32-Hoffmann/Oeri ailesi

31.3 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 33 3343

33-Ferrero ailesi

29.8 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 34 3443

34-Marinho ailesi

28.9 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 35 3543

35-Henkel ailesi

28.1 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 36 3643

36-Hearst ailesi

28 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 37 3743

37-Dassault ailesi

27.8 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 38 3843

38- Schaeffler ailesi

25.9 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 39 3943

39- Bass ailesi

25.9 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 40 4043

40- Lee (Shau Kee) ailesi

24.1 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 41 4143

113- Koç ailesi

8 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 42 4243

115- Şahenk ailesi

7,8 milyar dolar

Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var! 43 4343

116- Sabancı ailesi

7,8 milyar dolar

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