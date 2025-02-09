Dünyanın en zengin aileler listesi yayınladı! Listede 3'te Türk zengin ailesi var!

Dünyanın en varlıklı aileleri arasında üç Türk ailesi de kendine yer buldu. Listenin zirvesinde, 190,5 milyar dolarlık servetiyle ünlü perakende devi Walton Ailesi bulunuyor.



İkinci sırada ise 126,5 milyar dolarlık servetiyle çikolata ve şekerleme sektörünün öncüsü Mars Ailesi yer alıyor.

Küresel milyarderlerin toplam serveti, yüzde 15,7’lik bir artışla 5 trilyon doların üzerine çıktı. Bu rakam, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Almanya’nın yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) değerini geride bırakmış durumda.

Bu prestijli listede Türkiye’den de üç aile yer alarak dikkat çekti.



1- Walton ailesi

190.5 milyar dolar