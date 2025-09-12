Dünya bu vahşeti konuşuyor! Arkadaşının başını kesti, sokakta yuvarladı, sonrada çöpe attı, nedeni ise şok etti

ABD'de arka arkaya yaşanan Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın metroda öldürülmesi ve siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikastının ardından korkunç cinayetlere bir yenisi daha eklenerek Dallas'ta yaşayan olayda bir kişi iş arkadaşının başını kesti sokakta kesik başı yuvarladı sonrada çöpe atması izleyenleri dehşete düşürdü.

1 6 ABD basınında geniş yer bulan haberlere göre Cobos-Martinez, 50 yaşındaki Hintli Chandra Nagamallaiah’ı bir motelde tartışma sonrası feci şekilde öldürdü. Olayın ardından kadının kafasını kesen saldırganın, başı sokakta yuvarlayıp daha sonra çöpe attığı belirtildi. 2 6 Tartışmanın sebebi belli oldu ABD medyasında yer alan bilgilere göre cinayetin nedeni çamaşır makinesi kullanımı üzerine çıkan bir tartışma oldu. Nagamallaiah’ın, bozuk makineyi kullanmaması konusunda Cobos-Martinez’i uyardığı, bunun üzerine saldırganın öfkeye kapılarak dehşeti yaşattığı ifade edildi. 3 6 Saldırının ayrıntıları Görgü tanıklarının ifadesine göre Cobos-Martinez, tartışma sonrası Nagamallaiah’ı kovalamaya başladı. Kadını yakalayan saldırgan, tekmeleyerek yere düşürdü ve elindeki pala ile defalarca vurdu. Ardından kadının kafasını gövdesinden ayırarak sokakta yuvarladığı ve çöpe attığı bildirildi. 4 6 ABD’de peş peşe vahşetler Dallas’taki olay, ABD’de son dönemde yaşanan diğer vahşetlerin ardından geldi. 22 Ağustos’ta Ukrayna’dan savaştan kaçarak ABD’ye sığınan Iryna Zarutska, tren yolculuğu sırasında Decarlos Brown tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay, göçmen toplulukları arasında derin üzüntü yaratmıştı. 5 6 Siyasi aktivist Charlie Kirk ise Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Bu olayla ilgili soruşturma sürüyor. 6 6 Peş peşe yaşanan bu olaylar, ABD kamuoyunda güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.



