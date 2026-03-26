Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış: Seyirci kalmayız!

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'ndan konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soykırım şebekesi coğrafyamızı felakete sürüklüyor. Biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de acılarına seyirci kalırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa onları mutlaka bulmanızı rica etmiş, teşkilatımızın seferberlik ruhuyla çalışması gerektiğinin altını çizmiştim. Teşkilatımız bizi bu Ramazan'da da mahcup etmedi.

Ramazan boyunca Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyelerimiz, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatlarımızla birlikte tam kadro sahadaydık.

'1 MİLYONU AŞKIN HANEYE GİTTİK'

Sadece gönül sofraları programı ile 1 milyonu aşkın haneye gittik. Ramazan-ı Şerif’te Avrupa başta olmak üzere gurbeti sılaya çevirmiş vatandaşları ihmal etmedik. Onların da bu mübarek ayın manevi ikliminden istifade etmesini sağladık.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

İran'a başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor.

Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. Gözünü nefret bürümüş soykırım şebekesi dini argümanlar arkasına sığınarak coğrafyamızı felakete sürüklüyor.

Şundan herkes emin olsun, biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acılarına seyirci kalırız.

Türkiye ve Türk milleti olarak iyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları, kötü günde yalnız bırakmayız.

Netanyahu hükümeti sadece komşumuz İran'ı hedef almıyor, Lübnan'ı işgal planlarını da adım adım hayata geçiriyor.

27 gündür hiçbir ilke, değer, norm gözetmeyen saldırganların nazarında Şii veya Sünni olmamızın, Türk, Kürt, Arap ya da Farsi olmamızın bir farkı var mı?

Buradan içim kan ağlayarak soruyorum İsfahan'da Tahran'da dökülen gözyaşlarının, Erbil'de, Bağdat'ta, Beyrut'ta, Riyad'da dökülenlerden ne farkı var?

Mezhepler farklı olsa da akan kan bizim değil mi?

İster İran'da ister Körfez'de olsun, vurulan kanayan biz değil miyiz?

Kan kaybeden bölgemizin ekonomisi değil mi?

Bölgemizde kan gövdeyi götürürken 1000 yıllık tartışmayı yeniden gündeme getirmeyi asla ve asla doğru bulmuyorum.

Savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte, ortaya çıkan ağır faturayı, başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlık ödemektedir.

Bomba ve füzelerin ölüm saçan uğultusu kesildikten sonra bu coğrafyada yine birlikte yaşayacağız. Bu gerçeği kimsenin unutmaması gerektiğine inanıyorum.

MESCİD-İ AKSA MESAJI

Kardeş halklar arasında husumeti büyütecek Siyonizmin bölgemizi hedef alan böl-parçala-yönet planlarına destek verecek eylemi ve tartışmayı reddediyoruz.

Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana ilk kez bayram namazı eda edilmedi. Bu kural tanımazlık iki milyar Müslümanın inancına yapılmış küstah bir saldırıdır.

Hangi bahaneyle olursa olsun, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı gasbedilemez, engellenemez, yasaklanamaz.

Herkes için barış, herkes için istikrar, herkes için huzur eksenine oturttuğumuz barışçıl dış politikamızdan geri adım atmayacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

(CHP Genel Başkanı Özel'e) Vesayet altında olduğu kamuoyunca bilinen bir şahsın Türkiye'nin dik ve dirayetli duruşuna dil uzatması kara mizah örneğidir.

Dönemsel ya da küresel şoklar sebebiyle ortaya çıkan arızi durumlar bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız.

'DİZ ÇÖKTÜREMEZLER'

Nice kifayetsiz muhteristen yediği darbelere rağmen yıkılmayan, kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek."

