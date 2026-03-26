İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzeler havada imha edilmişti! NATO'dan ilk açıklama, "Savunmak için elimizden geleni yapacağız"

İran'dan Türkiye'ye atılan üç balistik füzenin havada vurulduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Rutte "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

İttifak'ın Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik taahhütlerini vurgulayarak, İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzelerin üç ayrı vakada başarıyla imha edildiğini açıklayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye’nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alınıyor mu ya da alınması planlanıyor mu" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye yönelen 3 füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz. NATO tüm müttefiklerinin yanında kararlılıkla duruyor ve İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri üç ayrı olayda başarıyla engelledik"

