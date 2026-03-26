İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzeler havada imha edilmişti! NATO'dan ilk açıklama, "Savunmak için elimizden geleni yapacağız"

Son dakika... İran'dan Türkiye'ye atılan üç balistik füzenin havada vurulduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Rutte "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

İttifak'ın Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik taahhütlerini vurgulayarak, İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füzelerin üç ayrı vakada başarıyla imha edildiğini açıklayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye’nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alınıyor mu ya da alınması planlanıyor mu" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye yönelen 3 füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz. NATO tüm müttefiklerinin yanında kararlılıkla duruyor ve İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri üç ayrı olayda başarıyla engelledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış: Seyirci kalmayız!
Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine ateş püskürdü: Hiç mi ölüye saygınız yok? Engelli kardeşini sırtında taşıdı!
Sosyal medyada terör estirdiler: 'Daltonlar' operasyonunda 358 gözaltı!
MSB'den son dakika: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
Türk işletmeli gemiye İDA saldırısı! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi!
Hem paraşütçü hem müzakereci: 26 Mart 2026 Perşembe güncel gazete manşetleri
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli aşama: Yeni kurulda yer alacak birimler belli oldu!
