Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler
İsmail ağa cemaatinin önemli isimlerinden biri olan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü oğlu Ömer Faruk Ünlü dünya evine girdiği. Düğün merasiminden dikkat çeken detay ve görüntüler ortaya çıktı. İşte cübbeli Ahmet Hocanın oğlu Ömer Faruk Ünlü'nün düğününden detaylar ve çok konuşulacak görüntüler.