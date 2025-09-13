  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler

Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler

Yayınlanma:
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler
İsmail ağa cemaatinin önemli isimlerinden biri olan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü oğlu Ömer Faruk Ünlü dünya evine girdiği. Düğün merasiminden dikkat çeken detay ve görüntüler ortaya çıktı. İşte cübbeli Ahmet Hocanın oğlu Ömer Faruk Ünlü'nün düğününden detaylar ve çok konuşulacak görüntüler.
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 1 112

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün oğlu Ömer Faruk Ünlü evlendi. Düğünde dualar edilerek yemekler ikram edildi.

Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 2 212

Ünlü'nün pek çok yakınının katıldığı törenin görüntülerinde bu anlar dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 3 312

Ünlü'nün pek çok yakınının katıldığı törenin görüntülerinde bu anlar dikkat çekti.APaylaşılan görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yalnızca erkeklerin görüntülenmiş olması oldu.

Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 4 412

İşte düğünden kareler;

Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 5 512
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 6 612
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 7 712
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 8 812
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 9 912
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 10 1012
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 11 1112
Cübbeli Ahmet hoca oğlu Ömer Faruk Ünlü'yü evlendirdi! Düğünden dikkat çek ayrıntı ve kareler 12 1212
HABERE YORUM KAT