Bakanlık harekete geçti! Asgari ücret fırsatçılığı yapan Marketlere ceza yağdırdı!

"HER BİR AYKIRILIĞA 2 BİN 200 LİRA CEZA UYGULANIYOR"

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, zincir ve yerel marketlerde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerinin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Kontrol ettiğimiz ürünler içinde temel gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor, bir uygunsuzluğa rastladığımız durumda idari yaptırım uyguluyoruz. Fiyat etiketi denetimlerinde her bir aykırılık için 2 bin 200 lira ceza veriliyor." dedi.

Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerde de geçmişe yönelik ürün faturalarının talep edildiğini anlatan Tan, "Şüphe oluşan durumlarda bunları Bakanlığımıza gönderiyoruz. Cezalar, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor." diye konuştu.