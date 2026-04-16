Bakan Gürlek'ten önemli açıklama: 54 okul için provakatif paylaşım yapan 67 kullanıcı gözaltına alındı!

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Bakan Gürlek, konuyla ilgili açıklamasında "54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir" dedi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırılarının ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Sürece ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, çok sayıda hesap hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

130 HESAP SAHİBİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Bakan Gürlek, Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaların çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti. Yayın yasağına rağmen olay görüntülerini paylaşan, halkta korku ve panik oluşturabilecek içerikler yayan, yanıltıcı bilgi dolaşıma sokan ve suçu övücü paylaşımlar yapan hesapların tespit edildiğini açıkladı. Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı, 95 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

1.104 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma kapsamında 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Ayrıca okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlar yapan kullanıcılar da tespit edildi. Bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

DİJİTAL İÇERİKLERE YAKIN TAKİP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çocukları şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve önlem alınması için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına talimat verildi. Sürecin, Türkiye genelinde 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edildiği, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Çalışmaların detaylarını aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir. Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir. Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir."

