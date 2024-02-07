Azerbaycanlılar sandık başında! Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenler bugün sandığa gitti

Ankara'da yaşayan Azerbaycanlılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanıyor. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde sabah saat 08.00'de oy kullanma işlemi başladı.

Azerbaycan’da erkene çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi yurt içi ve yurt dışında yerel saatle 08.00 itibarı ile başladı. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçilikleri ve konsolosluklarda kurulan sandıklarda kullanıyor.

AZERBAYCANLILAR YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA OYLARINI KULLANMAK İÇİN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Azerbaycanlılar, seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev’in yer aldığı 7 adaydan biri için oy kullanacak. Azerbaycan Büyükelçiliği’nde kurulan iki sandıkta oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarı ile başladı. Pasaportları ile büyükelçiliğe gelen Azerbaycanlılar, kayıt işlemlerinin ardından kurulan sandıklarda oylarını kullanabiliyor.

Yurt dışında ikamet eden Azerbaycan vatandaşlarının büyük ölçüde Türkiye’de yaşadığını ve en genç seçmenin 18, en yaşlı seçmenin 124 yaşında olduğunu aktaran Azerbaycan Büyükelçiliği Sandık Başkanı Müşfik Memmedov, Azerbaycan’ın işgal altında toprağı olmadan seçime gittiğini söyledi.

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşadığını ve 20 senedir oyunu Azerbaycan Büyükelçiliğinde kullandığını aktaran Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ise, oy kullanmaya gelen vatandaşların yüzünün gülmesinin sebebinin Karabağ dahil olmak üzere tüm anavatan toprağında seçim sandıklarının kurulması olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların yüzü gülüyor. Bu da tabii 44 günlük savaşın kazanılmasıdır, zaferidir. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in attığı imzayla halkımızın, büyük silahlı kuvvetlerimizin, yani muzaffer ordumuzun sayesinde. Artık bugün işgalden kurtarılmış Karabağ’da, Hankendi’de bayrağımız dalgalanıyor ve bu seçimlerimiz orada da gerçekleştiriliyor. Bunu her yerde de söylerim Türkiye de benim vatanım sayılır. Burası da bir küçük Azerbaycan toprağı sayılır, ki biz bunu da ayrı olarak hiçbir zaman görmedik. Burada oy kullanmakta ayrı bir mutluluk veriyor.”

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