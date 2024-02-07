Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını tanıttı.
Akçakale Belediye Başkan Adayı - Abdullahakim Ayhan
Bozova Belediye Başkan Adayı - Suphi Aksoy
Birecik Belediye Başkan Adayı - Mahmut Mirkelam
Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı - Seyithan Atilla
Eyyübiye Belediye Başkan Adayı - Mehmet Kuş
Halfeti Belediye Başkan Adayı - Şeraf Albayrak
Haliliye Belediye Başkan Adayı - Mehmet Canpolat
Harran Belediye Başkan Adayı (MHP): Mahmut Özyavuz
Hilvan Belediye Başkan Adayı - Aslan Ali Bayık
Karaköprü Belediye Başkan Adayı - Metin Baydilli
Siverek Belediye Başkan Adayı - Ali Murat Bucak
Suruç Belediye Başkan Adayı - Mustafa Yüksel
Viranşehir Belediye Başkan Adayı - Salih Ekinci