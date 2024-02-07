Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını tanıttı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını tanıttı.

Akçakale Belediye Başkan Adayı - Abdullahakim Ayhan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 1

Bozova Belediye Başkan Adayı - Suphi Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 2

Birecik Belediye Başkan Adayı - Mahmut Mirkelam

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 3

Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı - Seyithan Atilla

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 4

Eyyübiye Belediye Başkan Adayı - Mehmet Kuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 5

Halfeti Belediye Başkan Adayı - Şeraf Albayrak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 6

Haliliye Belediye Başkan Adayı - Mehmet Canpolat

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 7

Harran Belediye Başkan Adayı (MHP): Mahmut Özyavuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 8

Hilvan Belediye Başkan Adayı - Aslan Ali Bayık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 9

Karaköprü Belediye Başkan Adayı - Metin Baydilli

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 10

Siverek Belediye Başkan Adayı - Ali Murat Bucak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 11

Suruç Belediye Başkan Adayı - Mustafa Yüksel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 12

Viranşehir Belediye Başkan Adayı - Salih Ekinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı - Resim : 13

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