Aza Akın merak edilen sırrını itiraf etti! Bakın kainat güzelinin sırrı neymiş!

GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI

Yıllardır doğallığını koruyan zarafetiyle övgüler alan Akın, güzellik sırrını şöyle paylaştı, "Hayatı dengeli yaşamak güzel bir şey. Ben buna inanıyorum. Doğal yaşama inanıyorum. Ama tabii ki estetik her zaman olabilir.