Aza Akın merak edilen sırrını itiraf etti! Bakın kainat güzelinin sırrı neymiş!

Aza Akın merak edilen sırrını itiraf etti! Bakın kainat güzelinin sırrı neymiş!
2002 Kainat Güzeli Aza Akın, Yeni bir proje toplantısı sonrası Bebek'te görüntülenen Akın, gazetecilerle ayaküstü yaptığı sohbette yıllardır merak edilen sırrını açıkladı. İşte bakın kainat güzelinin sırrı neymiş!
2002 Kainat Güzeli Azra Akın, yeni bir proje toplantısı sonrası Bebek'te kameralara yakalandı. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Akın, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Estetik ve güzellik üzerine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar veren ünlü isim, hem doğallık vurgusuyla hem de esprili açıklamalarıyla keyifli anlar yaşattı.

GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI

Yıllardır doğallığını koruyan zarafetiyle övgüler alan Akın, güzellik sırrını şöyle paylaştı, "Hayatı dengeli yaşamak güzel bir şey. Ben buna inanıyorum. Doğal yaşama inanıyorum. Ama tabii ki estetik her zaman olabilir.

Estetiğe asla karşı değilim." Bu sözleriyle hem içten hem de modern bir bakış açısı sundu. Güzelliğin yalnızca genetik şansa değil, ruhsal dengeye ve sağlıklı yaşama da bağlı olduğunun altını çizdi.

GÜZELLİK YARIŞMASI SORUSU GÜLÜMSETTİ

Röportajın en renkli anı ise, muhabirlerin yönelttiği şu soru oldu, "2002'de Kainat Güzeli seçildiniz.

Bugün yeniden katılsanız yine birinci olur musunuz?" Bu soruya gözlerinde bir tebessümle yanıt veren Akın, ortamı kahkahaya boğan şu sözleri söyledi, "43 yaşındayım, bence gerek yok!" Verdiği cevap ne muhabirleri ne de çevredekileri güldürmeden bırakmadı.

