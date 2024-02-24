Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı

Bursa'da polis ekiplerinin uygulama noktasını gören bir sürücü, anayolda geri manevra yapıp gaza bastı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü sivil trafik ekipleri otomobilin önünü keserek durdurdu.

YAYINLAMA
Google News
Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi. Uygulama noktasını gören bir sürücü, denetime girmemek için geri manevra yapıp gaza sonuna kadar basıp kaçmaya çalıştı.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü fark eden sivil trafik ekipleri, kaçan sürücünün araçla önünü kesti.

Polis ekiplerinin "Neden kaçtın?" sorusuna "Alkollüyüm ağabey" cevabı veren sürücü karşısına çıkan alkolmetreye üflememek için dakikalarca direndi.

Cezasının artacağını duyan Şevket Ç. üflemek zorunda kalınca 117 promil çıktı. Basın mensuplarına da tepki gösteren sürücünün hem suçlu hem güçlü halleri kameraya yansırken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 bin lira para cezası uygulandı, aracı da trafikten men edildi.

Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı

Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı

Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vicdansızlığın böylesi görülmedi! Yaşlı kadını darp edip, hasarlı evinden demirleri çaldılar
Vicdansızlığın böylesi görülmedi! Yaşlı kadını darp edip, hasarlı evinden demirleri çaldılar
Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı
Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı
Ölümden kıl payı kurtuluş! Kendi kazalarını böyle kaydettiler...
Ölümden kıl payı kurtuluş! Kendi kazalarını böyle kaydettiler...
MİT ve Emniyetten yurt dışında ortak operasyonu: "Mazlum Mardin" kod adlı terörist kaçamadan yakalandı
MİT ve Emniyetten yurt dışında ortak operasyonu: "Mazlum Mardin" kod adlı terörist kaçamadan yakalandı
Son Haberler
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı
Polisin sabır sınavı! Alkollü sürücü alkolmetreye üflememek için elinden geleni yaptı
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat!:Bunları yapan krediyi alır! İşte Kredi notunu yükseltmenin yolları
Bankalardan kredi çekemeyenler dikkat!:Bunları yapan krediyi alır! İşte Kredi notunu yükseltmenin yolları
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
Diyarbakır Silvan'daki petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır Silvan'daki petrol kuyusunda patlama! 1 ölü, 1 yaralı
Mersin'de ilk erik hasadı başladı! Şaka değil gerçek... Kilosu tam 4663 TL!
Mersin'de ilk erik hasadı başladı! Şaka değil gerçek... Kilosu tam 4663 TL!
Çok Okunanlar
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
İki ülke arasında sular durulmuyor. Rusya’ya 500’den fazla yeni yaptırım yolda
Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı
Marketlerde raflarda görürseniz sakın almayın! Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı yasaklandı
Ölümden kıl payı kurtuluş! Kendi kazalarını böyle kaydettiler...
Ölümden kıl payı kurtuluş! Kendi kazalarını böyle kaydettiler...
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni HSK atamaları yürülüğe girdi, 148 kişinin yeri değişti!
Resmi Gazete’de yayımlandı: Yeni HSK atamaları yürülüğe girdi, 148 kişinin yeri değişti!
Tarlada dron gören masum çifçi, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi!
Tarlada dron gören masum çifçi, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi!
Bayburt'ta yeniden kar yağışı etkili oldu! Eline küreği alan kapısını küredi!
Bayburt'ta yeniden kar yağışı etkili oldu! Eline küreği alan kapısını küredi!
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar