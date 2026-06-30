Altın yatırımcısını fena üzdü: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın yatırımcısını fena üzdü: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler, altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. Dolar endeksinin güçlenmesi de altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 8 Altın yatırımcısını fena üzdü: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler, altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. Dolar endeksinin güçlenmesi de altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 8 Ons altın saat 08:00 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 3990 dolar seviyesinde. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 5983 TL'den alıcı buluyor. 3 8 ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı sinyalini vermesi, altının önündeki en büyük engel. Altın faiz getirisi olmayan bir varlık olduğundan, faizlerin yüksek seyretmesi yatırımcıların tahvil gibi getirili varlıklara yönelmesine neden oluyor. 4 8 ALTIN DÜŞÜŞTE 5 8 ALTIN FİYATLARI 6 8 Dolar Endeksi'nin küresel piyasalarda değer kazanması, altın fiyatlarını baskılıyor. Uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlanan ons altın, dolar güçlendikçe diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale geliyor ve bu da talebi düşürüyor. 7 8 Küresel borsalardaki canlılık ve teknoloji hisselerine olan ilgi, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkıp riskli ama yüksek getirili varlıklara geçmesini tetikledi. Altın ETF'lerinden (Borsa Yatırım Fonları) yaşanan kurumsal çıkışlar fiyat üzerindeki satış baskısını artırıyor.

8 8 Tüm bu gelişmelerle ons altın Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



