Altın yatırımcısını fena üzdü: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
Altın yatırımcısını fena üzdü: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?
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Altın yatırımcısını fena üzdü: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentiler, altın fiyatlarını baskı altında tutuyor. Dolar endeksinin güçlenmesi de altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...