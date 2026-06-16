Altın fiyatlarında son durum ne, bugün 1 gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararında

Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki savaş anlaşması ile birlikte yükselişe geçti. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki rallinin, cuma günü imzalanması beklenen nihai anlaşmaya kadar devam edeceğini öngörüyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne, bugün 1 gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

1 8 Altın fiyatları, ABD ve İran arasındaki savaş anlaşması ile birlikte yükselişe geçti. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki rallinin, cuma günü imzalanması beklenen nihai anlaşmaya kadar devam edeceğini öngörüyor. Öte yandan Japonya Merkez bankası BoJ faizi yüzde 1'e yükseltirken piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor. 2 8 Spot altın bu sabah itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 4321 dolar seviyesine çıktı. 3 8 Gram altın aynı saatlerde yüzde 0,3 yükselişle 6433 TL oldu. 4 8 Altın fiyatları ABD ile İran'ın 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşı sonra erdirmek üzere anlaştıklarını açıklaması ile dün yüzde 3,2'nin üzerinde yükseldi. ABD ile İran arasında ise savaşı bitirmeye yönelik ön anlaşma dün onaylandı. Ancak anlaşmanın detayları henüz paylaşılmadı. 5 8 Dünyanın petrol tedariğinin yüzde 20'sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması ile dün itibarıyla gemi geçişleri başladı. Bu gelişme ile petrolün varil fiyatı 82 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar cuma günü imzalanması beklenen nihai anlaşmaya kadar altın fiyatlarındaki rallinin sürmesini bekliyor. 6 8 Bu hafta piyasalar gözünü ABD Merkez Bankası Fed ile Japonya Merkez Bankası BoJ'un açıklanacağı faiz kararlarına çevirdi. Japonya Merkez bankası BoJ, faizi yüzde 1'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. 7 8 ABD Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın Çarşamba günü açıklayacağı karar merakla bekleniyor. 8 8 Uzmanlar enerji fiyatlarındaki düşüş ile enflasyon baskısının hafiflemesi ile Fed'den faiz indirimine yönelik sinyaller gelebileceğini belirtiyor. Olası bir indirim sinyali ile altın fiyatlarının uçuşa geçeceği öngörülüyor. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında güvenli liman talebi ile yatırımcıyı cezbediyor.



