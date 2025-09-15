  1. Anasayfa
Altın fiyatlarında haftanın ilk günü çıkışa devam mı? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte hafta sonu güncel rakamlar...

Altın fiyatlarında haftanın ilk günü çıkışa devam mı? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte hafta sonu güncel rakamlar...
Altın fiyatlarında haftanın ilk günü çıkışa devam mı? İşte, 15 Eylül 2025 Pazartesi, Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 15 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Değerli metaller, ABD’de iş gücü piyasasının soğuduğuna ve enflasyonun kısmen yüksek seyrettiğine işaret eden verilerin ardından, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle tamamlanan haftada değer kazandı. Altının ons fiyatı 3 bin 674,48 dolara çıkarak zirvesini tazelerken, haftayı yüzde 3 bin 643 dolarda tamamladı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 15 Eylül Pazartesi gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 15 Eylül Pazartesi günü yakından takip ediliyor. ABD’de önceki gün açıklanan enflasyon verileri tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etti. Altının ons fiyatı üst üste rekor kırmasının ardından satış baskısının artmasıyla önceki günü düşüşle tamamlasa da, dün yükseliş eğilimini sürdürdü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Eylül alış - satış tablosu...

ONS ALTIN
Ons altın güne 3644 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3627 dolar, en yüksek de 3645 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 3643 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4844 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4821 lira, en yüksek de 4846 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4845 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4900 liradan alınırken 4959 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
8.027,00
8.089,00

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
16.054,00
16.178,00

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
31.563,16
32.184,06

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
32.010,00
32.207,00

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
32.042,47
32.239,95

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
78.907,89
80.163,99

