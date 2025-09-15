Altın fiyatlarında haftanın ilk günü çıkışa devam mı? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte hafta sonu güncel rakamlar...

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 15 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından piyasada anlık ve canlı olarak grafikler aracılığıyla takip ediliyor. Değerli metaller, ABD’de iş gücü piyasasının soğuduğuna ve enflasyonun kısmen yüksek seyrettiğine işaret eden verilerin ardından, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle tamamlanan haftada değer kazandı. Altının ons fiyatı 3 bin 674,48 dolara çıkarak zirvesini tazelerken, haftayı yüzde 3 bin 643 dolarda tamamladı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 15 Eylül Pazartesi gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...