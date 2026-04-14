  Altın fiyatları yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik hareketlilik altın fiyatlarını etkiliyor. Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?
Canlı Altın fiyatları 14 Nisan 2026 Salı günü güncellendi. Anlık ve canlı altın tablosu yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik hareketlilik ve merkez bankalarının faiz kararları sonrasında yatırımcıların güvenli limanı olan altın, 14 Nisan 2026 Salı gününe de dinamik bir tabloyla başladı. “Gram altın ne kadar oldu?” sorusu da bu nedenle araştırılıyor. İç piyasada Kapalıçarşı esnafının nabzını tuttuğu, serbest piyasada ise rakamların anlık olarak güncellendiği bu dönemde, altın fiyatlarındaki değişimler hem küçük yatırımcılar hem de büyük portföy yönetenler tarafından en ince ayrıntısına kadar takip ediliyor. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmaların doğrudan yansıdığı gram altın ve çeyrek altın fiyatları, bugün de alış ve satış makas aralıklarıyla dikkat çekiyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 14 Nisan 2026

Yatırımcıların dikkatle takip ettiği altın fiyatları 14 Nisan 2026 Salı günü de büyük ilgi odağı oldu. Yeni haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları, jeopolitik risklerin ve enflasyon verilerinin gölgesinde şekillenmeye devam ediyor. Vatandaşlar "Bugün gram altın ne kadar oldu?" ve "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre altın piyasasında işlem hacmi artarken, ONS altının küresel ölçekteki performansı iç piyasadaki rakamları doğrudan yukarı yönlü tetikliyor. Petrol fiyatlarının artması ve dolar endeksinin güçlenmesi ile altın haftaya düşüşle başladı. Petrol fiyatlarının yüksek kalması enflasyon endişelerine neden oluyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Kapalı Çarşı anlık gram altın fiyatları 14 Nisan 2026

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 NİSAN 2026
Gram altın fiyatı

Alış: 6.857,86 TL

Satış: 6.858,67 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 14 NİSAN 2026
Alış: 11.196,00

Satış: 11.425,00

ONS ALTIN FİYATI 14 NİSAN 2026
Alış: 4.775,31 Dolar

Satış: 4.775,88 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 14 NİSAN 2026
Alış: 44.579,00 TL

Satış: 45.768,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 14 NİSAN 2026
Alış: 6,814 TL

Satış: 6,938 TL

