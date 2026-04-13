Altın fiyatları haftanın ilk günü nasıl seyrediyor? Altın inecek mi, çıkacak mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın alış ve satış fiyatı kaç TL? soruları da yatırımcıların gündemine geldi. Piyasa analistleri, Ortadoğu’da tansiyonun düşmesinin küresel ekonomi üzerindeki baskıyı azalttığını belirtti. Peki piyasalara nasıl etki yapacak, Altın inecek mi, çıkacak mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Uzmanlar, bölgedeki normalleşme adımlarının faiz indirimi beklentilerini bir miktar artırdığına dikkat çekerek, "Ortadoğu'daki diplomatik gelişmeler dolar üzerinde baskı yaratarak altına olan ilgiyi canlı tutuyor. Ateşkesin sürdürülebilirliği, altının kısa ve orta vadeli seyri açısından belirleyici olacaktır" ifadesini kullandı. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 13 Nisan 2026 Pazartesi Kapalı Çarşı gram altın fiyatları son durum tablosu 2026!

Canlı altın fiyatları 13 Nisan 2026 tarihinde güncellendi. Ons altın fiyatlarında gözlenen geri çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Teknik analizlerde ise altının yukarı yönlü ivmesinin devamı için belirli seviyeler öne çıkıyor. Piyasa uzmanları, yükseliş trendinin ivme kazanabilmesi için 5 bin dolar seviyesinin aşılması gerektiğini vurguladı. Bu seviyenin güçlü bir direnç noktası olduğu, buranın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni rekorların gündeme gelebileceği kaydedildi. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ata lira, yarım altın ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI 13 NİSAN 2026

Alış: 11.170,00 Satış: 11.435,00 5 8 CANLI ALTIN FİYATLARI 13 NİSAN 2026

Gram altın fiyatı Alış: 6.782,70 Satış: 6.783,57 6 8 ONS ALTIN FİYATI 13 NİSAN 2026

Alış 4.722,27 Dolar Satış: 4.722,84 Dolar 7 8 CUMHURİYET ALTINI 13 NİSAN 2026

Alış: 44.815,00 TL Satış: 45.431,00 TL 8 8 KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 13 NİSAN 2026

Alış: 6777 TL Satış: 6879 TL



