AK Parti Tuzla ilçe başkan adayı Şeref Çolak oldu

AK Parti ülke geneli kongre süreçleri devam ederken 8 Şubatta yapılacak İstanbul kongre öncesi ilçe başkan adaylarını açıklamaya ve kongreleri tamamlamaya devam ediyor.

UMUDUN, İCRAATIN, GELECEĞİN ADI AK PARTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığın ve İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir’in X Hesabından Yaptığı Açıklama da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Tensipleriyle, Tuzla Olağan İlçe Kongremizde İlçe Başkan Adayımız Olarak Belirlenen Sayın Şeref Çolak’ı Tebrik Eder, Kendisine ve Seçilecek Yeni İlçe Yönetimimize Başarılar Dileriz" İfadeleri Kullanıldı.

"Bugüne Kadar İlçe Başkanlığı Görevini Büyük Bir Özveri ve Kararlılıkla Yürüten İlçe Başkanımız Sayın Av. Talha Tayfur’a ve İlçe Yönetimimize, Partimize Sunduğu Değerli Hizmetlerden Dolayı Teşekkür Ederiz".

"Bu Yeni Dönemin, Tuzla ve İstanbul İçin Hayırlı Olmasını Dileriz"

"İlk Günkü Aşk ve Heyecanla Durmadan, Yorulmadan, Ye’se Kapılmadan; Gönül Birliği İle Doğru Adımlarla Tuzlamızın Yarınları İçin Çalışacağız! Bu Vesileyle Tüm Tuzlalı Hemşehrilerimizi ve Komşularımızı 11 Ocak 2025 Cumartesi Tarihinde Gerçekleştireceğimiz AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı 8. Olağan İlçe Kongresine Davet Eden Başkan Adayı Şeref Çolak Son Olarak Çünkü Bizim Adımız, Sevdamız: AK Parti" İfadelerini Kullandı.