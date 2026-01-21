Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç'a yakalama kararı! Esat Yontunç kimdir?

  1. Anasayfa
Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Acun Medya Genel Koordinatörü olarak bilinen Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yontunç'un Survivor programı çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı'nın çocukluk ve yol arkadaşı ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Yakalama kararının "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile "fuhuş ve fuhuşa aracılık etme" suçlamaları nedeniyle verildiği öğrenildi. Yontunç'un Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.

