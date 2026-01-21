Evliliği 3 yıl boşanması 6 yıl süren adam 8 koç kesti!

Antalya'da 3 yıl süren evliliğini sonlandırmak için mahkemeye başvuran Mehmet Sıddık Menekşe'nin boşanma davası 6 yıl sürdü. 14 Ocak'ta kararın kesinleşmesinin ardından adam, Tanzanya'da 8 adet koç adağı kestirdi.

G.O. ile 2018 yılında evlenme kararı alan 37 yaşındaki Mehmet Sıddık Menekşe, 3 yıl süren evliliklerinin ardından geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

Çiftin Antalya 12. Aile Mahkemesi'nde yaklaşık 6 yıl süren boşanma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

14 Ocak tarihinde boşanma kararının kesinleşmesinin ardından Menekşe'nin G.O ile 3 yıl süren evliliği noktalanmış oldu.

6 yıl süren boşanma sürecinin ardından, Afrika ülkesi Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere adak olarak 8 adet koç kesildi.

3 YIL SÜREN EVLİLİKTE BOŞANMA 6 YIL SÜRDÜ

Antalya Adliyesi'ne gelerek kesinleşme şerhini imzalayan Mehmet Sıddık Menekşe, "2018 yılında evlenmeye karar verdik. Evliliğimiz 3 yıl kadar sürdü, anlaşamıyorduk. 3 yıl sonunda boşanmaya karar verdik. Ama 6 sene bir türlü boşanamadık. Bugün çok şükür boşanma gerçekleşti. Kesinleşmemizi aldık ve kurtulduk çok şükür. Sonunda her iki taraf için de en hayırlısı oldu." şeklinde konuştu.

DAVA SÜRECİNDE TANZANYA'YA ADAK ADADI

Uzun süren boşanma sürecinde davanın olumlu sonuçlanması durumunda adak adadığını ve Tanzanya'da ihtiyaç sahipleri için 8 adet koç adağı kestirdiğini belirten Menekşe, şöyle devam etti:

"Boşandıktan sonra gereken yerlere yardımlarımızı yaptık. Tanzanya'da 8 tane adak kestirdim. Çünkü 8 yıllık bir sürecimiz oldu. Evliliğim çok kısa sürdü, ama boşanmam çok uzun sürdü. Boşanmanın şükrü olarak adak hayvanı kestirdik. Ben bunu ilk gün söylemiştim Boşanmam sağlıklı bir şekilde kimse incinmeden bitmesi için adak adamıştım ve Tanzanya'da kestirdim çok şükür."

